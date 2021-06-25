Microsoft не обещает стабильную работу Windows 11 на компьютерах старше четырёх лет

Официальная поддержка Windows 11 есть только у процессоров Intel Core восьмого поколения и новее, а также у Apollo Lake и новых Pentium и Celeron. Стоит отметить, что чипы Intel Core восьмого поколения были официально анонсированы в 2017 году, то есть меньше четырёх лет назад.

Устройства, которые не поддерживаются, при установке Windows 11 будут предупреждать, что обновление не рекомендуется. Тем не менее, если сильно хочется, установку можно будет продолжить.

Ниже представлены списки поддерживаемых CPU.

Intel:

Intel 8th Gen (Coffee Lake)

Intel 9th Gen (Coffee Lake Refresh)

Intel 10th Gen (Comet Lake)

Intel 10th Gen (Ice Lake)

Intel 11th Gen (Rocket Lake)

Intel 11th Gen (Tiger Lake)

Intel Xeon Skylake-SP

Intel Xeon Cascade Lake-SP

Intel Xeon Cooper Lake-SP

Intel Xeon Ice Lake-SP

AMD: