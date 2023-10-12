Microsoft обвинила китайских «государственных» хакеров во взломе Atlassian

Confluence широко используется в корпорациях по всему миру для совместной работы с вики. Уязвимость с критическим рейтингом, обозначенная как CVE-2023-22515, позволяет удаленным злоумышленникам создавать неавторизованные учетные записи администраторов и получать доступ к серверам Confluence.

Специалисты по анализу угроз Microsoft сообщили о том, что «дикая» эксплуатация этой уязвимости началась 14 сентября, за три недели до того, как Atlassian публично раскрыла ее (4 октября).

Этот тип уязвимости известен как уязвимость нулевого дня, поскольку у производителя, в данном случае Atlassian, нет времени на ее устранение до того, как она будет использована.

Компания обновила свое сообщение, признав факт эксплуатации.