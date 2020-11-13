Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на создателей вакцины от COVID-19

Представитель Microsoft рассказал, что кибератаки перенесли семь известных компаний — разработчиков либо вакцины, либо терапевтических средств. Они находятся в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и Соединённых Штатах.

В Microsoft говорят, что за атаками стоит хакерская группировка Strontium, которая действует из России. Также обвиняют две хакерские группировки из КНДР.

ТАСС отмечает, что никаких доказательств своим заявлениям в Microsoft не привели. Зато рассказали, какими методами Strontium осуществляет атаки. Хакеры якобы пытаются подобрать пароли к учётным записям компаний. Большую часть атак, по словам представителя Microsoft, заблокировали системы безопасности.