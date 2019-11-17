Microsoft объяснила, как получить крупное обновление Windows 10

В основном неурядицы происходят из-за устаревших драйверов Bluetooth от Realtek. Они несовместимы с обновлённым ПО. Microsoft написала, что в этом случае пользователям необходимо обновить драйвера до версии 1.5.1012 или новее. Чтобы понять, подходит ли вам это решение, обратите внимание на оповещение при попытке установки Windows 1909. В нём должно быть указано, что «на компьютере есть драйвер или служба, которая не готова для этой версии Windows 10».

Microsoft пояснила, что запретила обновление компьютерам со старыми драйверами из соображений безопасности.