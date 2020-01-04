Microsoft объяснила, почему прекратит поддержку Windows 7

И хоть ответ здесь довольно очевидный, Microsoft не преминула напомнить его журналистам. В пресс-службе компании рассказали, что Windows 7 была разработана более десяти лет назад при совершенно другом уровне киберугроз. После 14 января Microsoft перестанет предлагать для «семёрки» обновления и исправления системы безопасности, поэтому её пользователи могут стать «лёгкой добычей» для киберпреступников.

В компании отметили, что при создании Windows 10 во главу угла ставилась защита от киберугроз. Теперь в Microsoft намерены сосредоточить свои силы на доработке и актуализации «десятки».