Microsoft объяснила смену дизайна в Windows 11

Компьютеры
Сегодня в 16:43
Microsoft объяснила смену дизайна в Windows 11Он должен стать универсальнее
Наиболее заметным новшеством Windows 11 станет дизайн. Система получит новые меню «Пуск» и панель задач. Microsoft пояснила, почему они будут выглядеть так, а не иначе в новой операционке.
В обновлённом меню «Пуск» не будет «живых» плиток, а на панели задач значки будут расположены по центру.
Как уверяет Microsoft, она хочет создать универсальный интерфейс, подходящий как для планшетов, так и для настольных компьютеров. Решение расположить меню «Пуск» и панель задач по центру объясняется многолетними исследования команды Microsoft. В них участвовали 40 дизайнеров.
Стоит отметить, что все желающие смогут вернуть «Пуск» обратно в нижний левый угол. Но, вероятно, кому-то новый дизайн покажется действительно удобнее.