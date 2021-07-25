Microsoft объяснила смену дизайна в Windows 11

В обновлённом меню «Пуск» не будет «живых» плиток, а на панели задач значки будут расположены по центру.

Как уверяет Microsoft, она хочет создать универсальный интерфейс, подходящий как для планшетов, так и для настольных компьютеров. Решение расположить меню «Пуск» и панель задач по центру объясняется многолетними исследования команды Microsoft. В них участвовали 40 дизайнеров.

Стоит отметить, что все желающие смогут вернуть «Пуск» обратно в нижний левый угол. Но, вероятно, кому-то новый дизайн покажется действительно удобнее.