Microsoft Office начал подчёркивать неполиткорректные слова и предлагать их заменить

Программа стала сообщать пользователям о том, что написанное ими не является инклюзивным или содержит оскорбительные выражения. Точно так же, как средство проверки орфографии ищет опечатки и грамматические ошибки, новый инструмент Microsoft 365 сканирует документ на наличие «неприемлемых» терминов. Будут выделяться слова, содержащие «предубеждения» по гендерному, расовому, культурному признакам.

Так, слова blacklist и whitelist предложат заменить на accepted или allowed list, mankind — на humankind, а master — на expert. Отмечается, что Microsoft наняла «лингвистических экспертов» по 20 языкам, чтобы определить, какие слова будут нежелательными. Пока неясно, появится ли это в российской версии программы.