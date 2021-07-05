Microsoft ограничит период бесплатного обновления на Windows 11

В целом, беспокоиться не стоит. У пользователей будет как минимум год, чтобы успеть бесплатно обновиться до Windows 11. Однако есть ещё одна особенность: обновление будет выходить поэтапно в разных регионах и странах. То есть где-то жители смогут перейти на Windows 11 раньше, а где-то позже.