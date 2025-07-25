Microsoft опять предложила обновиться до Windows 11 на неподдерживаемых ПК

Однако, как сообщает немецкий блог Borncity, обновление Windows 11 стало предлагаться даже на компьютерах, которые официально не поддерживают новую ОС. Один из пользователей, у которого отключен модуль TPM — обязательное требование для Windows 11, — получил предложение обновиться с Windows 10 на Windows 11.

Этот пользователь использует ноутбук Lenovo IdeaPad S145 с процессором Intel 8-го поколения. По официальным требованиям Microsoft, такая система должна поддерживать Windows 11, но TPM должен быть включён. В данном случае он был отключён, и это должно было блокировать обновление.

Возможно, это связано с настройками BIOS или ошибкой в системе доставки обновлений. Microsoft подчёркивает, что TPM — ключевое требование.

Это не первый случай, когда Microsoft предлагает обновление Windows 11 на неподдерживаемые устройства. Аналогичная ситуация случилась и в прошлом году.