Microsoft оштрафовали на $3 млн за продажу программ российским компаниям

Сообщается, что более 1300 случаев имели место в период с июля 2012 года по апрель 2019 года, когда Microsoft якобы продавала лицензии на программное обеспечение и сопутствующие услуги «лицам особых категорий» и заблокированным пользователям на Кубе, в Иране, Сирии, России и Крыму.

Отмечается, что в течение почти семи лет технический гигант продал услуги на сумму 12,1 миллиона долларов заблокированным клиентам. Почти 94% случаев были продажами для российских компаний. Несмотря на максимальный возможный штраф в размере более 404,6 миллиона долларов, Управление по контролю над иностранными активами США решило, что менее 1% от этой суммы будет достаточно, учитывая добровольное самораскрытие Microsoft очевидных нарушений и не вопиющий характер дела, несмотря на «безрассудное игнорирование санкций США».