Microsoft откажется от поддержки 32-битных систем

Как следует из документации с минимальными требованиями к аппаратному обеспечению для Windows 10 2004, компания больше не будет предлагать 32-разрядные версии операционной системы производителям новых устройств.

Это не значит, что обычные пользователи 32-битной версии ОС останутся за бортом. Они получат обновление. Однако процесс уже запущен, и рано или поздно можно будет попрощаться с 32-разрядными системами. Тем более, компьютеров с такими процессорами осталось очень мало. Современные ПК поставляются с ПК поставляются с 64-разрядными чипами.

Напомним, майское обновление Windows 10 должно начать распространяться среди обычных пользователей с 26 по 28 мая.