Компьютеры
Сегодня 18:07
Microsoft откажется от поддержки 32-битных систем
Не будет поставлять 32-разрядную версию Windows 10 производителям ПК
В мае должна выйти новая Windows 10 версии 2004. Начиная с неё, Microsoft откажется от поддержки 32-битных систем.
Как следует из документации с минимальными требованиями к аппаратному обеспечению для Windows 10 2004, компания больше не будет предлагать 32-разрядные версии операционной системы производителям новых устройств.
Это не значит, что обычные пользователи 32-битной версии ОС останутся за бортом. Они получат обновление. Однако процесс уже запущен, и рано или поздно можно будет попрощаться с 32-разрядными системами. Тем более, компьютеров с такими процессорами осталось очень мало. Современные ПК поставляются с ПК поставляются с 64-разрядными чипами.
Напомним, майское обновление Windows 10 должно начать распространяться среди обычных пользователей с 26 по 28 мая.