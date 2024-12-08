Microsoft поддержит Intel в сложный период: новые Surface получат её CPU

Ожидается, что первыми появятся обновленные модели Surface Pro и Surface Laptop, которые сохранят свой нынешний дизайн, но получат новейшие процессоры Intel. Surface Laptop также может получить кардридер и опциональную поддержку 5G. Антибликовые экраны, отсутствующие в последних моделях Snapdragon X, могут вернуться.

Microsoft также готовит обновления для Surface Laptop Studio. Выбор чипа пока неясен, но он должен соответствовать требованиям NPU Copilot+. Как сообщается, рассматривается возможность выпуска 16-дюймовой версии.

В разработке также находится новое компактное устройство Surface с 11-дюймовым экраном. Источники описывают его как более компактный, премиальный Surface Laptop Go с аппаратным обеспечением Snapdragon X Plus.

Обновленные Surface Pro и Laptop ожидаются в начале 2025 года.