Microsoft поднимет корпоративные цены на программы в России

В Microsoft отметили, что с октября 2018 года компании удавалось сохранить стабильные цены в российских рублях вопреки изменениям в экономической ситуации в стране. Теперь же пришла пора скорректировать «прайс-лист». Это нужно, чтобы цены для российских заказчиков соответствовали ценам в Европе.

Стоимость программ изменится с 1 октября 2021 года. Цены на программы вырастут примерно на 15,2%.

В Microsoft уточнили, что изменения не затронут уже оформленные заказы по программам корпоративного лицензирования, на которые распространяется ценовая защита.

Сейчас, например, подписка на пакет Office 2019 для бизнеса стоит от 515 рублей в месяц на одного пользователя.