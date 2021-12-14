Microsoft поднимет цены на свои программы

Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на партнёров Microsoft и директора департамента по связям с общественностью компании в России. Цены вырастут на Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, RDS SAL (служба удалённых рабочих столов). Также вырастет стоимость комплектов лицензий CIS Standard — на 5%, CIS Datacenter – на 7%.

Отмечается, что цены выросли во всём мире, а не только в России. Стоит отметить, что вышеперечисленным ПО пользуются в основном малый и средний бизнес. Обычных пользователей это повышение не коснётся. Однако Гендиректор Inoventica Services Виталий Слизень считает, что пользовательские цены на продукты Microsoft всё же поднимутся на 5%.