Microsoft показала рекламу Windows 11 до премьеры

Microsoft показала рекламу Windows 11 до премьерыВыглядит загадочно
Microsoft опубликовала 10-секундное видео в своём Twitter. В нём показано лицо девушки, которая поворачивается и смотрит в камеру. В отражении её глаз можно заметить дефолтные обои для Windows 11. К сожалению, данный тизер не предоставляет никаких дополнительных сведений о новой операционной системе. Реклама лишь подтверждает завтрашнюю презентацию.
What’s next? Find out June 24th at 11 am ET when we go live. Set your reminder 👉 https://t.co/bk0mVX2d5S pic.twitter.com/bLZmqRyIgH— Windows (@Windows) June 22, 2021
Около получаса назад Microsoft запостила новое видео, наполненное туманными образами.
Set a reminder to experience what’s new, live, June 24th at 11 am ET 📅 https://t.co/r7D0GQnR4x pic.twitter.com/UJrji0WxxB— Windows (@Windows) June 23, 2021
Напомним, в самой компании Microsoft грядущее обновление Windows называют крупнейшим за последнее время. На название «Windows 11» фирма неоднократно намекала предыдущими тизерами.