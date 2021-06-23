Microsoft показала рекламу Windows 11 до премьеры

Microsoft опубликовала 10-секундное видео в своём Twitter. В нём показано лицо девушки, которая поворачивается и смотрит в камеру. В отражении её глаз можно заметить дефолтные обои для Windows 11. К сожалению, данный тизер не предоставляет никаких дополнительных сведений о новой операционной системе. Реклама лишь подтверждает завтрашнюю презентацию.