Компьютеры
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Microsoft показала рекламу Windows 11 до премьеры

Выглядит загадочно
Уже завтра, 24 июня, Microsoft проведёт большое мероприятие по поводу обновления операционной системы Windows. Компания подогревает интерес к презентации рекламными роликами.
Microsoft показала рекламу Windows 11 до премьеры

Microsoft опубликовала 10-секундное видео в своём Twitter. В нём показано лицо девушки, которая поворачивается и смотрит в камеру. В отражении её глаз можно заметить дефолтные обои для Windows 11. К сожалению, данный тизер не предоставляет никаких дополнительных сведений о новой операционной системе. Реклама лишь подтверждает завтрашнюю презентацию.

Около получаса назад Microsoft запостила новое видео, наполненное туманными образами.

Напомним, в самой компании Microsoft грядущее обновление Windows называют крупнейшим за последнее время. На название «Windows 11» фирма неоднократно намекала предыдущими тизерами.