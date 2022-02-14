Microsoft показала Windows 11 в стиле дизайна Windows 7

Microsoft хочет добавить в окна системы эффект прозрачности. Он называется Mica. На данный момент реализация Mica оставлена на усмотрение разработчиков, поэтому эффект есть только в определённых приложениях.

Судя по всему, прозрачность появится как в обычных окнах приложений, так и во всплывающих окнах.