Microsoft показала Windows 11 в стиле дизайна Windows 7

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Microsoft показала Windows 11 в стиле дизайна Windows 7С прозрачными окнами
С выпуском Windows 8 Microsoft отказалась от поддержки закруглённых углов и прозрачного графического пользовательского интерфейса Aero Glass. Windows 11 уже вернула поддержку закруглённых углов, и похоже, что следующее крупное обновление должно представить эффект Aero, как в Windows 7.
Microsoft хочет добавить в окна системы эффект прозрачности. Он называется Mica. На данный момент реализация Mica оставлена на усмотрение разработчиков, поэтому эффект есть только в определённых приложениях.
Судя по всему, прозрачность появится как в обычных окнах приложений, так и во всплывающих окнах.
Скорее всего, новые визуальные эффекты появятся в обновлении Windows 11 версии 22H2, также известном как Sun Valley 2. Оно должно выйти во второй половине 2022 года.
Источник: Windows Latest