Microsoft пообещала «невероятное» обновление для Windows 10

Скоро Microsoft анонсирует «новую Windows», которая будет, по сути, крупным обновлением Sun Valley с полностью изменённым меню «Пуск» и другими переменами в дизайне.

Недавно представитель Microsoft заявил, что будущее Windows — «невероятно». Теперь другой топ-менеджер компании опубликовал пост, в котором подтвердил, что Microsoft представит «захватывающие» обновления для Windows и Surface в ближайшие месяцы.

Конечно, пока невозможно сказать, как именно изменятся операционные системы. Но изменения обещают быть крупными. Вероятно, финальная сборка Sun Valley будет запущена для пользователей в октябре/ноябре.