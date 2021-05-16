Компьютеры
Сегодня в 13:22
Microsoft пообещала «невероятное» обновление для Windows 10
Должен быть новый дизайн
Недавно стало известно, что Microsoft прекратила разработку Windows 10X, чтобы сосредоточиться на обновлении Sun Valley. Компания обещает «невероятное» будущее для своей «десятки».
Скоро Microsoft анонсирует «новую Windows», которая будет, по сути, крупным обновлением Sun Valley с полностью изменённым меню «Пуск» и другими переменами в дизайне.
Недавно представитель Microsoft заявил, что будущее Windows — «невероятно». Теперь другой топ-менеджер компании опубликовал пост, в котором подтвердил, что Microsoft представит «захватывающие» обновления для Windows и Surface в ближайшие месяцы.
Конечно, пока невозможно сказать, как именно изменятся операционные системы. Но изменения обещают быть крупными. Вероятно, финальная сборка Sun Valley будет запущена для пользователей в октябре/ноябре.