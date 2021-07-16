Microsoft пообещала вернуть скрепку-помощника

Правда, теперь «Скрепыш» будет очередным эмодзи. Его изображениям заменят обычную скрепку в наборе веб-сервисов Microsoft 365.

«Появилась возможность внести изменения, которые могли осуществить только мы — прощай, плоская, стандартная скрепка, встречайте Clippy!», — сообщила Microsoft в блоге Microsoft Design.

Напомним, Clippy впервые появился в Microsoft Office 97. В Office XP помощника убрали. Обновлённого персонажа в виде 3D-эмодзи можно будет увидеть в Windows, Office, Microsoft Teams и других продуктах Microsoft 365.

В октябре 2021 года компания также должна представить новую операционную систему Windows 11.