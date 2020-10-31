Microsoft позволит получать сообщения на одноразовую почту для борьбы со спамом

Пользователи Exchange Online могут создавать уникальные почтовые адреса, которые будут привязаны к основному ящику. Сообщается, что пользователь сможет различить, на какой адрес ему прислали сообщение: на основной или одноразовый.

Опция будет полезна в нескольких случаях. Так можно будет фильтровать входящие и получать определённые письма в отдельную папку. Кроме того, можно будет использовать одноразовый адрес для маркетинговых рассылок. Тогда спам не будет беспокоить и путать пользователя.

Чтобы включить опцию, нужно администратору, используя PowerShell, запустить такую команду: Set-OrganizationConfig -AllowPlusAddressInRecipients $true