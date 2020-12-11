Microsoft позволит запускать почти все программы Windows на процессорах-аналогах Apple M1

Пока эмуляция доступна для тестеров. Они смогут запускать x64-программы, которые ранее не были доступны на устройствах с процессорами ARM. Это значит, что владельцы Surface Pro Xs, например, смогут играть в игры наподобие Rocket League или запускать программы типа Autodesk SketchBook. Пока, конечно, непонятно, насколько хорошо они будут работать.

Напомним, релиз Windows 10 на ARM произошёл в 2017 году. Тогда список программ состоял из x86-приложений. Поэтому разработчики начали делать эмуляцию x64-программ, чтобы пользователи могли запускать все приложения, входящие в экосистему Windows.