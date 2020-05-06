Microsoft предложила $100 тысяч за взлом собственной версии операционной системы Linux

Кастомную версию Linux гигант Microsoft представил в прошлом году. Она называется Azure Sphere. В сети пишут, что Linux была выбрана компанией из-за безопасности и для быстроты работы.

Теперь Microsoft хочет, чтобы хакеры проверили систему на уязвимости. Специалисты получат вознаграждение, если взломают подсистему безопасности Pluton или рабочую среду Secure World (SW). Эта программа является частью трёхмесячного исследовательского проекта, который продлится с 1 июня по 31 августа.

Издание The Verge рассказало, что Azure Sphere уже используется, например, сетью кофеен Starbucks, которая разворачивает систему, чтобы защитить своё оборудование, передающее данные о типах кофейных зёрен, температуре напитков и качестве воды.