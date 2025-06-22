Microsoft представила 4D-коды для квантовых компьютеров

Опубликовано 22 июня 2025, 09:451 мин.
Microsoft представила 4D-коды для квантовых компьютеровВ 1000 раз меньше ошибок
Исследователи Microsoft разработали новый тип квантовых кодов исправления ошибок — 4D-геометрические коды, которые помогают сильно снизить количество ошибок и упрощают работу квантовых компьютеров.
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Эти коды используют математические структуры в четырёх измерениях, что позволяет восстанавливать данные после сбоев всего за одну проверку — обычно для этого нужно проводить несколько повторных измерений.
Главные преимущества новых кодов:
- В 1000 раз меньше ошибок по сравнению с традиционными методами.
- Меньше квантовых битов (кубитов) требуется для стабильной работы.
- Поддержка всех основных логических операций, необходимых для сложных вычислений.
- Совместимость с современным оборудованием: от ионных ловушек до фотонных систем.
Хотя пока что это только исследование (оно ещё не прошло официальное научное рецензирование), оно показывает, как можно «продвигаться к практичным квантовым компьютерам».