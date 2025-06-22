Microsoft представила 4D-коды для квантовых компьютеров

Эти коды используют математические структуры в четырёх измерениях, что позволяет восстанавливать данные после сбоев всего за одну проверку — обычно для этого нужно проводить несколько повторных измерений.

Главные преимущества новых кодов:

- В 1000 раз меньше ошибок по сравнению с традиционными методами.

- Меньше квантовых битов (кубитов) требуется для стабильной работы.

- Поддержка всех основных логических операций, необходимых для сложных вычислений.

- Совместимость с современным оборудованием: от ионных ловушек до фотонных систем.

Хотя пока что это только исследование (оно ещё не прошло официальное научное рецензирование), оно показывает, как можно «продвигаться к практичным квантовым компьютерам».