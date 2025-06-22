Компьютеры
Опубликовано 22 июня 2025, 09:45
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Microsoft представила 4D-коды для квантовых компьютеров

В 1000 раз меньше ошибок
Исследователи Microsoft разработали новый тип квантовых кодов исправления ошибок — 4D-геометрические коды, которые помогают сильно снизить количество ошибок и упрощают работу квантовых компьютеров.
Microsoft представила 4D-коды для квантовых компьютеров

© Ferra.ru

Эти коды используют математические структуры в четырёх измерениях, что позволяет восстанавливать данные после сбоев всего за одну проверку — обычно для этого нужно проводить несколько повторных измерений.

Главные преимущества новых кодов:

В 1000 раз меньше ошибок по сравнению с традиционными методами.

Меньше квантовых битов (кубитов) требуется для стабильной работы.

Поддержка всех основных логических операций, необходимых для сложных вычислений.

Совместимость с современным оборудованием: от ионных ловушек до фотонных систем.

Хотя пока что это только исследование (оно ещё не прошло официальное научное рецензирование), оно показывает, как можно «продвигаться к практичным квантовым компьютерам».