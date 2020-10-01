Microsoft представила ноутбук за полцены MacBook Air

Surface Laptop Go имеет 12,4-дюймовый сенсорный дисплей PixelSense. Объём памяти варьируется в зависимости от комплектации. Microsoft утверждает, что ноутбук может работать до 13 часов без подзарядки. Технология быстрой зарядки позволяет зарядить аккумулятор на 80% за час.

Ещё у Surface Laptop Go есть камера разрешением 720p и студийные микрофоны. Ноутбук имеет порты USB-A и USB-C, аудиоразъём и разъём Surface Connect. В некоторых комплектациях устройства есть сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.

Surface Laptop Go предлагается в трёх цветах: «голубой лёд», «песчаник» и «платина». Цены на него начинаются с $550, что почти в два раза дешевле базового MacBook Air. Продажи новинки начнутся 13 октября.