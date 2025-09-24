Microsoft представила новый способ охлаждения процессоров

С помощью «микроканалов»

Искусственный интеллект требует огромных затрат энергии, а значительная её часть уходит не только на работу чипов, но и на их охлаждение. На этом фоне Microsoft заявила о прорыве в этой области. Компания разработала систему на основе микрофлюидики — метода, при котором охлаждающая жидкость проходит по тонким каналам прямо у поверхности кристалла. В обычных системах между источником тепла и охлаждающей пластиной есть несколько слоёв материала, что снижает эффективность, пишут СМИ.