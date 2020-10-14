Microsoft прекратила поддержку последнего совместимого с Windows XP пакета Office

Microsoft ещё две недели назад предупредила пользователей о необходимости перейти с Office 2010 на новый пакет — Office 2019. Компания поддерживала Office 2010 последнее десятилетие, но всё-таки наступило время для перемен.

Также Microsoft распрощалась с Office 2010 и Office 2016 для Mac. Это значит, что компания больше не будет предоставлять техническую поддержку, решать ошибки и выпускать обновления безопасности для этих продуктов. Те, люди, которые продолжат пользоваться ими, могут столкнуться с серьёзными рисками.

Стоит отметить, что версии Office, выпускаемые после 2010, уже нельзя было запустить на Windows XP. По данным аналитиков, этой операционной системой продолжают пользоваться миллионы людей по всему миру, хоть она и небезопасна.