Компьютеры
Сегодня 17:29
Microsoft принудительно обновит старые версии Windows на компьютерах пользователей
На версию 2004
Microsoft принудительно обновит старые версии Windows на компьютерах пользователей. Они получат обновление Windows 10 May 2020 (версия 2004).
Это значит, что апдейт начнёт приходить пользователям старых версий операционной системы автоматически. Какие именно версии попали в список, неясно. Но сообщается, что среди них те, что скоро перестанут получать обновления безопасности. В частности, это касается версии 1809.
Люди с версиями 1903 и 1909 по-прежнему могут вручную искать обновления в Центре обновлений Windows.
Напомним, версия 2004 вышла не совсем благополучной. Пользователи жаловались на сбои при подключении более чем к одному устройству Bluetooth, проблемы с драйверами звуковых карт, на странные линии на экране и на другие проблемы.