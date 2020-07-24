Microsoft принудительно обновит старые версии Windows на компьютерах пользователей

Это значит, что апдейт начнёт приходить пользователям старых версий операционной системы автоматически. Какие именно версии попали в список, неясно. Но сообщается, что среди них те, что скоро перестанут получать обновления безопасности. В частности, это касается версии 1809.

Люди с версиями 1903 и 1909 по-прежнему могут вручную искать обновления в Центре обновлений Windows.

Напомним, версия 2004 вышла не совсем благополучной. Пользователи жаловались на сбои при подключении более чем к одному устройству Bluetooth, проблемы с драйверами звуковых карт, на странные линии на экране и на другие проблемы.