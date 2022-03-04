Microsoft приостановила новые продажи в России

Microsoft осудила действия России и заявила, что работает в тесном сотрудничестве с правительствами США, Европейского Союза и Соединённого Королевства. Компания остановила многие аспекты бизнеса в России в соответствии с решениями правительства о санкциях.

Ранее из России временно ушли Intel, AMD, Panasonic, Apple, Nokia, Canon. Закрыла свои магазины IKEA, Warner Bros и Sony отменили показы своих фильмов в России, а именно «Бэтмена» и «Морбиуса». Google прекратила продавать рекламу в России, а у держателей карт российских банков, которые попали под санкции, перестали работать Google Pay и Apple Pay.