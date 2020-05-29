Microsoft признала и назвала проблемы в новой версии Windows 10

Оказалось, что в новой версии системы возникают сбои при подключении более чем к одному устройству Bluetooth, проблемы с драйверами звуковых карт Conexant и Synaptics, с переменной частотой обновления экрана в большинстве игр на компьютерах с графикой Intel. Кроме того, могут возникать «синий экран смерти» при подключении устройств с док-станциями Thunderbolt, внезапные выключения на девайсах, которые имеют более одного сетевого адаптера с поддержкой Always On. Есть проблема и со старыми драйверами NVIDIA GPU.

Microsoft сообщила, что уже ведёт работу над решением проблем и не рекомендует обновляться самостоятельно.