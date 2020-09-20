Microsoft признала новые проблемы с Windows 10

Также Microsoft обнаружила в этом обновлении ошибку, которая выдаёт предупреждающие сообщения об удалении дополнительных функций.

Обновление Windows 10 KB4571756 вышло 8 сентября. После этого пользователи начали жаловаться, что апдейт сломал им меню «Пуск», а некоторым даже не позволил загружать рабочий стол. Отдельные пользователи и вовсе рассказали о синем экране смерти после установки патча.

Microsoft планирует исправить ошибки в следующем обновлении, которое должно выйти позже в этом месяце или в октябре.