Microsoft раскрыла список новшеств в следующем обновлении Windows 10

В сборке есть поддержка нескольких камер для Windows Hello. Также улучшена производительность Windows Defender Application Guard и обновления службы групповой политики (GPSVC) Windows Management Instrumentation (WMI) для поддержки сценариев удалённой работы.

Помимо этого, Microsoft исправила некоторые проблемы. Например ту, из-за которой изменения, вносимые администратором Active Directory (AD) в членство пользователей или групп компьютеров, распространялись медленно.

Все пользователи Windows 10 начнут получать обновление в первой половине 2021 года. Пока новая версия доступна в Beta Channel через Центр обновлений Windows.