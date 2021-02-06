Microsoft рассказала, как «убьёт» старый браузер Edge

Об этом Microsoft официально объявила в пятницу. «Убитая» версия Edge была выпущена вместе с Windows 10. Она использовала собственный браузерный движок Microsoft — EdgeHTML. В 2019 году компания объявила, что полностью перестраивает браузер, применяя Chromium. В июне прошлого года Microsoft начала выкатывать новый Edge. Затем компания анонсировала, что не будет выпускать никаких обновлений безопасности для Legacy Edge после 9 марта 2021 года.

Если на компьютере уже установлена новая версия Edge, грядущий апдейт просто удалит старую, и большинство пользователей не заметит изменений.