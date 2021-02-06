Компьютеры
Сегодня в 12:04
Microsoft рассказала, как «убьёт» старый браузер Edge
Компания уже давно распространяет новый Edge на базе Chromium
Стало известно, что 13 апреля Microsoft выпустит кумулятивный патч безопасности, который «убьёт» старую версию Edge из Windows 10. Вместо неё будет установлена версия на базе Chromium.
Об этом Microsoft официально объявила в пятницу. «Убитая» версия Edge была выпущена вместе с Windows 10. Она использовала собственный браузерный движок Microsoft — EdgeHTML. В 2019 году компания объявила, что полностью перестраивает браузер, применяя Chromium. В июне прошлого года Microsoft начала выкатывать новый Edge. Затем компания анонсировала, что не будет выпускать никаких обновлений безопасности для Legacy Edge после 9 марта 2021 года.
Если на компьютере уже установлена новая версия Edge, грядущий апдейт просто удалит старую, и большинство пользователей не заметит изменений.