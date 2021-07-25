Microsoft рассказала об опасном вирусе для Windows и Linux

По словам специалистов Microsoft, сегодня Lemon Duck не только использует ресурсы для майнинга, но и ворует учётные данные, удаляет элементы управления безопасностью, распространяется по электронной почте. Кроме того, вирус распространяется как на Windows, так и на Linux. Словить его можно через фишинговые письма, USB-устройства, эксплойты и многое другое.

Одно из наиболее жутких умений Lemon Duck — заметать свои следы. Вредоносная программа продолжает использовать старые уязвимости. Вирус также способен удалять другие угрозы со скомпрометированного устройства.