Microsoft разбогатела благодаря отказу от поддержки Windows 7

Это следует из отчёта Microsoft по второму кварталу 2020 финансового года, который закончился для компании 31 декабря 2019 года. За указанный период было получено $36,9 млрд дохода, а это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.

Сообщается, что успешный рост продаж Windows 10 был обусловлен, главным образом, прекращением поддержки Windows 7. Так выручка от продаж OEM-продуктов Windows увеличилась на 18%, а выручка от коммерческих продуктов и облачных сервисов Windows — на 25%.