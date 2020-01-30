Компьютеры
Сегодня 15:08
Microsoft разбогатела благодаря отказу от поддержки Windows 7
Компании отчиталась о росте доходов
14 января Microsoft отказалась от поддержки операционной системы Windows 7. Решение для компании оказалось по-настоящему мудрым: в преддверии «смерти» «семёрки» удалось заработать больше денег, чем прежде.
Это следует из отчёта Microsoft по второму кварталу 2020 финансового года, который закончился для компании 31 декабря 2019 года. За указанный период было получено $36,9 млрд дохода, а это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.
Сообщается, что успешный рост продаж Windows 10 был обусловлен, главным образом, прекращением поддержки Windows 7. Так выручка от продаж OEM-продуктов Windows увеличилась на 18%, а выручка от коммерческих продуктов и облачных сервисов Windows — на 25%.