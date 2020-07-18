Microsoft разгласила очередную проблему Windows 10

На некоторых компьютерах система может показывать некорректное предупреждение о проблемах с подключением к сети. В области уведомлений появляется жёлтый треугольник, сообщающий об отсутствии подключения (No Internet Access). При этом компьютер корректно подключён к маршрутизатору, но некоторые приложения не работают. Перезагрузка самого ПК и роутера не помогают.

В частности, проблемы с работой возникают у Spotify, Cortana, Microsoft Store. Microsoft подтвердила наличие ошибки, которая, по сути, заключается в некорректно работающем индикаторе статуса подключения к сети. Компания пообещала исправить проблему в будущем накопительном обновлении.

Это не единственная проблема майского обновления Windows. Ранее пользователи жаловались, например, на «танцующие» значки в области уведомлений.