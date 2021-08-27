Компьютеры
Сегодня в 20:25

Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на старые компьютеры

Но придётся делать это вручную
Хорошие новости: Microsoft сегодня заявила, что не будет блокировать установку Windows 11 на большинстве старых компьютеров. Даже пользователи несовместимых официально устройств смогу обновиться вручную.
Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на старые компьютеры

То есть ограничения по установке будут работать только в случае, если пользователь будет пытаться обновиться с Windows 10 до Windows 11 через Центр обновления. Это значит, что ПК со старыми процессорами, которые не прошли тест, можно будет обновить вручную.

В июне Microsoft назвала минимальные требования к оборудованию для Windows 11. Оказалось, что официально поддерживаются только процессоры Intel 8-го поколения и выше. Теперь же компания утверждает, что люди могут обновляться на свой страх и риск на ПК с неподходящими процессорами.