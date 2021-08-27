Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на старые компьютеры

То есть ограничения по установке будут работать только в случае, если пользователь будет пытаться обновиться с Windows 10 до Windows 11 через Центр обновления. Это значит, что ПК со старыми процессорами, которые не прошли тест, можно будет обновить вручную.

В июне Microsoft назвала минимальные требования к оборудованию для Windows 11. Оказалось, что официально поддерживаются только процессоры Intel 8-го поколения и выше. Теперь же компания утверждает, что люди могут обновляться на свой страх и риск на ПК с неподходящими процессорами.