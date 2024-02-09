Microsoft разрешит пользователям удалять браузер Edge

Это изменение стало возможным благодаря Закону о цифровых рынках (DMA), который направлен на усиление контроля пользователей над системными приложениями и их данными.

Microsoft планирует выпустить обновления к 6 марта 2024 года для Windows 11 (23H2) и Windows 10 (22H2), соответствующие требованиям DMA.