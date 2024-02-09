Microsoft разрешит пользователям удалять браузер Edge

Microsoft разрешит пользователям удалять браузер EdgeНо пока что не всем
Это изменение стало возможным благодаря Закону о цифровых рынках (DMA), который направлен на усиление контроля пользователей над системными приложениями и их данными.
Microsoft планирует выпустить обновления к 6 марта 2024 года для Windows 11 (23H2) и Windows 10 (22H2), соответствующие требованиям DMA.
Таким образом, пользователи в ЕЭЗ смогут удалять Edge так же, как и любое другое системное приложение, включая веб-поиск от Microsoft Bing, Фотографии и Камеру. Однако, если ваше устройство не привязано к европейскому региону, нововведение вас не коснется.
Для тех, кто несмотря ни на что хочет воспользоваться новой возможностью, нужно изменить регион устройства на страну ЕЭЗ, что потребует переустановки или чистой установки Windows с выбором именно этого региона в качестве основного.