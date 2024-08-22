Microsoft «сломала» загрузку ПК с двумя ОС

Обновление, направленное на устранение уязвимости CVE-2022−2601, позволяющей хакерам обходить Secure Boot, привело к тому, что системы с двойной загрузкой — те, которые настроены на работу как с Windows, так и с Linux — не смогли загрузиться в Linux.

Пострадавшие системы включали различные дистрибутивы Linux, такие как Ubuntu, Debian, Linux Mint, Zorin OS и другие.

Поскольку официального ответа от Microsoft не последовало (на момент написания материала), пользователям оставалось устранять неполадки самостоятельно. Временное решение заключается в отключении Secure Boot, удалении политики SBAT, вызванной обновлением, а затем повторном включении Secure Boot.