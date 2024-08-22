Компьютеры
Опубликовано 22 августа 2024, 03:00
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Microsoft «сломала» загрузку ПК с двумя ОС

Ждем исправлений
В прошлый вторник обновление Microsoft, призванное устранить уязвимость двухлетней давности в GRUB, широко используемом загрузчике с открытым исходным кодом, случайно вызвало серьезные проблемы у пользователей Linux.
Microsoft «сломала» загрузку ПК с двумя ОС
© Tadas Sar

Обновление, направленное на устранение уязвимости CVE-2022−2601, позволяющей хакерам обходить Secure Boot, привело к тому, что системы с двойной загрузкой — те, которые настроены на работу как с Windows, так и с Linux — не смогли загрузиться в Linux.

Пострадавшие системы включали различные дистрибутивы Linux, такие как Ubuntu, Debian, Linux Mint, Zorin OS и другие.

Поскольку официального ответа от Microsoft не последовало (на момент написания материала), пользователям оставалось устранять неполадки самостоятельно. Временное решение заключается в отключении Secure Boot, удалении политики SBAT, вызванной обновлением, а затем повторном включении Secure Boot.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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