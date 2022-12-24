Microsoft случайно показала интерфейс невышедшей Windows 12

16:08, 24 декабря 2022
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Microsoft случайно показала интерфейс невышедшей Windows 12Но, может быть, всё ещё изменится
На мероприятии Ignite Keynote 2022 Microsoft случайно показала интерфейс Windows 12. Выйти операционная система должна в 2024 году.
Фото: Unsplash
На рассматриваемой иллюстрации показан новый пользовательский интерфейс. Он не похож на привычный нам внешний вид Windows. Панель задач там стала Mac-подобной, плавающей и располагается в нижней центральной части экрана. Также есть плавающее меню поиска и виджет погоды. В правой верхней части мы также можем наблюдать некоторые значки.
Насколько это изображение соответствует реальному, пока неясно.