Microsoft случайно показала интерфейс невышедшей Windows 12

На рассматриваемой иллюстрации показан новый пользовательский интерфейс. Он не похож на привычный нам внешний вид Windows. Панель задач там стала Mac-подобной, плавающей и располагается в нижней центральной части экрана. Также есть плавающее меню поиска и виджет погоды. В правой верхней части мы также можем наблюдать некоторые значки.