Microsoft снова кардинально изменит дизайн Skype

Microsoft снова кардинально изменит дизайн SkypeУдастся ли вернуть популярность?
Microsoft рассказала, что изучала обратную связь от пользователей последние несколько месяцев. На основе этого компания внесла изменения в Skype.
Если говорить о конкретных изменениях, то сетка, которая отображается во время звонков, скоро будет включать всех участников звонка, независимо от того, включили они видео или нет. Также будут добавлены новые темы. Можно будет выбирать между режимом сетки, большой галереей, режима «Вместе» и т.д.
Что касается оформления, то ожидаются градиентные кнопки, улучшенная боковая панель в мобильной версии и иконки нового вида. У пользователей без аватарок тоже будет установлена градиентная картинка.
Microsoft также заявила, что увеличила производительность версии для Android более чем на 2000% в «ключевых сценариях» и на 30% в настольных версиях Skype.
Некоторые из этих улучшений уже реализованы, а другие появятся в ближайшие месяцы