Microsoft снова кардинально изменит дизайн Skype

Microsoft рассказала, что изучала обратную связь от пользователей последние несколько месяцев. На основе этого компания внесла изменения в Skype.

Если говорить о конкретных изменениях, то сетка, которая отображается во время звонков, скоро будет включать всех участников звонка, независимо от того, включили они видео или нет. Также будут добавлены новые темы. Можно будет выбирать между режимом сетки, большой галереей, режима «Вместе» и т.д.