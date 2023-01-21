Microsoft снова заставляет пользователей Windows 10 обновиться до Windows 11

17:51, 21 января 2023
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Microsoft снова заставляет пользователей Windows 10 обновиться до Windows 11Делает это через обновления старой системы
Microsoft обновила экран OOBE в последней версии Windows 10. Компания очень просит пользователей установить новую Windows 11.
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В декабре было выпущено внеплановое обновление, улучшающее работу Windows 10 версий 2004, 20H2, 21H1, 21H2 и 22H2. Оно предоставляет подходящим устройствам возможность обновления до Windows 11 в рамках процесса OOBE.
Соответствующий экран появляется после установки обновления KB5020683.