Microsoft сняла с производства моноблок Surface Studio за 4500 долларов

Опубликовано 07 декабря 2024, 19:161 мин.
Microsoft сняла с производства моноблок Surface Studio за 4500 долларовMicrosoft прекращает производство Surface Studio 2+
Microsoft официально прекратила производство Surface Studio 2+, своего премиум моноблока. Устройство стоимостью 4500 долларов оснащалось уникальным шарниром, который позволял сенсорному экрану лежать в горизонтальном положении для рисования. Однако устаревшее оборудование и нечастые обновления сдерживали его развитие, как отмечают эксперты.
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Линейка Surface Studio была запущена в 2016 году, но получила только два крупных обновления: Studio 2 в 2018 году и Studio 2+ в 2022 году. Хотя модель 2+ улучшила предыдущую модель за счет обновления CPU и GPU, она все равно отставала аппаратно. Настолько, что компании даже пришлось снизить требования к Windows 11, чтобы сохранить поддержку устаревшей Studio 2.
Теперь, когда преемник не планируется, Surface Studio 2+, похоже, станет последней моделью. Оставшиеся запасы будут последними, доступными для покупки.