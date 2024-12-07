Microsoft сняла с производства моноблок Surface Studio за 4500 долларов

Линейка Surface Studio была запущена в 2016 году, но получила только два крупных обновления: Studio 2 в 2018 году и Studio 2+ в 2022 году. Хотя модель 2+ улучшила предыдущую модель за счет обновления CPU и GPU, она все равно отставала аппаратно. Настолько, что компании даже пришлось снизить требования к Windows 11, чтобы сохранить поддержку устаревшей Studio 2.

Теперь, когда преемник не планируется, Surface Studio 2+, похоже, станет последней моделью. Оставшиеся запасы будут последними, доступными для покупки.