Microsoft создала объемные Windows-приложения для VR-гарнитур

Опубликовано 22 мая 2024, 20:15
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Microsoft создала объемные Windows-приложения для VR-гарнитурПока лишь для Meta* Quest
Приготовьтесь работать и играть в 3D. Microsoft представила «Windows Volumetric Apps», новую функцию для гарнитур Meta* Quest.
«Мы углубляем наше сотрудничество с Meta*, чтобы сделать Windows первоклассным гражданином на устройствах Quest», — сказал Паван Давулури из Microsoft. Разработчики теперь могут использовать «объемный API» для создания 3D-расширений для своих приложений Windows. Это означает, что пользователи смогут взаимодействовать с виртуальными объектами более «естественным образом», улучшая свое «пространственное восприятие».
Microsoft ищет разработчиков, специализирующихся на 3D-приложениях для Windows, или тех, кто работает с существующими 3D-приложениями. Цель? Превратить эти приложения в полноценные 3D-модели для смешанной реальности.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена