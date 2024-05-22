Microsoft создала объемные Windows-приложения для VR-гарнитур

Microsoft ищет разработчиков, специализирующихся на 3D-приложениях для Windows, или тех, кто работает с существующими 3D-приложениями. Цель? Превратить эти приложения в полноценные 3D-модели для смешанной реальности.

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