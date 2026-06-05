Microsoft создаст мощный квантовый компьютер к 2029 году

Опубликовано 05 июня 2026, 11:231 мин.
Microsoft создаст мощный квантовый компьютер к 2029 годуИ показала квантовый процессор Majorana 2
Microsoft показала квантовый чип Majorana 2. По заявлениям разработчиков, он «в 1000 раз надёжнее предыдущей версии». Теперь компания рассчитывает создать полноценный масштабируемый квантовый компьютер к 2029 году. Это, кстати, вдвое быстрее, чем планировалось ранее.
© Ferra.ru
Новый чип может хранить квантовую информацию в среднем 20 секунд. Некоторые кубиты (ячейки памяти) сохраняют своё состояние до целой минуты (на старом процессоре кубиты «жили» менее 12 миллисекунд).
Секрет кроется в материале. Раньше использовали алюминий, теперь — свинец. Он лучше защищает кубиты от внешних помех. Правда, свинец растворяется в воде, поэтому инженерам пришлось разработать особый метод производства.
И да, разрабатывать чип помогал ИИ Microsoft.
Источник:yahoo
Автор:Максим Многословный
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