Microsoft создаст мощный квантовый компьютер к 2029 году

Новый чип может хранить квантовую информацию в среднем 20 секунд. Некоторые кубиты (ячейки памяти) сохраняют своё состояние до целой минуты (на старом процессоре кубиты «жили» менее 12 миллисекунд).

Секрет кроется в материале. Раньше использовали алюминий, теперь — свинец. Он лучше защищает кубиты от внешних помех. Правда, свинец растворяется в воде, поэтому инженерам пришлось разработать особый метод производства.

И да, разрабатывать чип помогал ИИ Microsoft.