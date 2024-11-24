Microsoft стала издателем книг. Встречайте 8080 Books

Дебютная книга издательства, No Prize for Pessimism заместителя технического директора Microsoft Сэма Шилласа, уже вышла в продажу и посвящена оптимизму в развитии технологий. Вторая книга, Platform Mindset бывшего вице-президента Microsoft Маркуса Фонтуры, ожидается в конце этого года.

Изначально издание будет ориентировано на аудиторию, связанную с Microsoft, однако оно «открыто для сторонних авторов». Темы будут включать будущее технологий, производительность труда, а также общественные проблемы в области права и этики.

Прибыль будет направлена на поддержку некоммерческих организаций через Microsoft Philanthropies. В рамках инициативы также планируется возродить «вышедшие из печати, но значимые работы».