Опубликовано 24 ноября 2024, 03:001 мин.
Microsoft стала издателем книг. Встречайте 8080 Books«Синий экран смерти» ждать?
Microsoft представила 8080 Books — собственное издательство, названное в честь микропроцессора Intel и призванную ускорить выпуск книг в области технологий, науки и бизнеса. 8080 Books стремится «свести к минимуму» задержки между завершением книг и появлением их на рынке.
Дебютная книга издательства, No Prize for Pessimism заместителя технического директора Microsoft Сэма Шилласа, уже вышла в продажу и посвящена оптимизму в развитии технологий. Вторая книга, Platform Mindset бывшего вице-президента Microsoft Маркуса Фонтуры, ожидается в конце этого года.
Изначально издание будет ориентировано на аудиторию, связанную с Microsoft, однако оно «открыто для сторонних авторов». Темы будут включать будущее технологий, производительность труда, а также общественные проблемы в области права и этики.
Прибыль будет направлена на поддержку некоммерческих организаций через Microsoft Philanthropies. В рамках инициативы также планируется возродить «вышедшие из печати, но значимые работы».