Microsoft убрала рекламу из «Проводника» Windows 11

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Microsoft убрала рекламу из «Проводника» Windows 11Говорит, что это не предназначалось для публичного просмотра
На днях пользователи заметили, что в последней тестовой сборке Windows 11 в «Проводнике» появилась реклама. Теперь Microsoft заявила, что это была ошибка.
«Это был экспериментальный баннер, который не предназначался для внешней публикации и был отключён», — сказал представитель Microsoft.
Реклама выглядела так:
Хотя баннер и не предназначался для внешнего тестирования, ясно, что Microsoft может всё-таки запустить его в Windows 11 в будущем, и краткое заявление компании не исключает появления рекламы в «Проводнике».
Впрочем, это не первый раз, когда Microsoft размещает рекламу в «Проводнике». В 2017 году производитель программного обеспечения добавил большой рекламный баннер в File Explorer ОС Windows 10, продвигая варианты подписки для своего облачного хранилища OneDrive.
Источник: The Verge