Microsoft убрала рекламу из «Проводника» Windows 11

Хотя баннер и не предназначался для внешнего тестирования, ясно, что Microsoft может всё-таки запустить его в Windows 11 в будущем, и краткое заявление компании не исключает появления рекламы в «Проводнике».

Впрочем, это не первый раз, когда Microsoft размещает рекламу в «Проводнике». В 2017 году производитель программного обеспечения добавил большой рекламный баннер в File Explorer ОС Windows 10, продвигая варианты подписки для своего облачного хранилища OneDrive.