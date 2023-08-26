Microsoft удалила важный сертификат из Windows... а потом вернула: зачем

Этот корневой сертификат, служащий якорем доверия для множества последующих сертификатов, внезапно перестал распознаваться Windows. Это привело к ошибкам при попытке использования или установки затронутых приложений.

К удивлению, незадолго до публикации статьи Ars Technica сертификат был восстановлен. Возможно, удаление произошло непреднамеренно, а возможно, это связано с историей корневого сертификата. В 2015 году он вызвал недоверие в отрасли после того, как его материнская компания Symantec выпустила сертификаты для популярных доменов с нарушениями.

А пока мы писали этот материал, Microsoft выпустила заявление, в котором объяснила возникновение проблемы изменением настроек доверия к сертификатам и их последующим откатом.