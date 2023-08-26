Microsoft удалила важный сертификат из Windows... а потом вернула: зачем

Microsoft удалила важный сертификат из Windows... а потом вернула: зачемИзменения могут происходить довольно быстро
Microsoft удалила важный сертификат из Windows... а потом вернула. В течение последних трех дней пользователи Windows сталкиваются с ошибками, не позволяющими запустить такие приложения, как QuickBooks и Avatax. Виновник ошибки был установлен: неожиданное изменение или сбой в работе Microsoft, в результате которого из Windows был удален важный цифровой сертификат.
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Этот корневой сертификат, служащий якорем доверия для множества последующих сертификатов, внезапно перестал распознаваться Windows. Это привело к ошибкам при попытке использования или установки затронутых приложений.
К удивлению, незадолго до публикации статьи Ars Technica сертификат был восстановлен. Возможно, удаление произошло непреднамеренно, а возможно, это связано с историей корневого сертификата. В 2015 году он вызвал недоверие в отрасли после того, как его материнская компания Symantec выпустила сертификаты для популярных доменов с нарушениями.
А пока мы писали этот материал, Microsoft выпустила заявление, в котором объяснила возникновение проблемы изменением настроек доверия к сертификатам и их последующим откатом.