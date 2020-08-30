Microsoft уменьшит частоту крупных обновлений Windows 10

Источники пишут, что Microsoft должна была перевести новую платформу Windows 10X на финальный этап RTM (Release To Manufacturers) осенью 2020 года. Аналогичную версию для Windows 10 — 21H1 — должны были подготовить весной 2021 года. Однако релиз Windows 10X перенесли. Скорее всего, из-за пандемии. Вместе с ней перенесли и выпуск Windows 10 21H1.

СМИ, впрочем, отмечают, что весенний релиз вообще может не состояться. Microsoft изменит схему выпуска так, чтобы в году выходил только один крупный апдейт.

В итоге во втором квартале 2021 года выйдет первое превью новой Windows 10X для устройств с одним экраном, а во втором полугодии 2021 — большое обновление 21H1 для стандартной Windows 10.