Microsoft уже начала менять дизайн Windows 10

Изменения пока не очень большие, но уже влияют на общее восприятие дизайна пользовательского интерфейса WIndows.

Также известно, что Microsoft работает над улучшением внешнего вида меню «Пуск» и «Центра поддержки». В будущем, операционная система должна полностью изменить облик по WinUI — платформе пользовательского интерфейса следующего поколения.