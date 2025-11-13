Опубликовано 13 ноября 2025, 18:311 мин.
Microsoft воспользуется разработками OpenAI в области ИИ-чипов
Microsoft планирует использовать разработки OpenAI в области чипов и оборудования для усиления своей «полупроводниковой стратегии». Об этом рассказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в недавнем подкасте.
Согласно обновлённому соглашению, Microsoft получает доступ к исследованиям OpenAI в области аппаратных решений до 2030 года, а также к моделям искусственного интеллекта — до 2032 года.
OpenAI в настоящее время совместно с Broadcom разрабатывает специализированные процессоры и сетевое оборудование для ИИ. Microsoft, в свою очередь, уже несколько лет создаёт собственные чипы, но пока «не достигла успехов уровня Google», пишут СМИ. Теперь компания намерена адаптировать и масштабировать разработки OpenAI под свои нужды.