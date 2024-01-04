Microsoft впервые с 1994 года изменила клавиатуру, добавив клавишу Copilot

Microsoft впервые с 1994 года изменила клавиатуру, добавив клавишу CopilotНовая эра искусственного интеллекта в аппаратном обеспечении
Исторический шаг — Microsoft впервые с 1994 года внедряет новую клавишу в клавиатуры. Честь досталась Copilot, личному чат-боту компании.
Расположенная рядом с клавишами со стрелками и кнопкой Alt, эта новая клавиша мгновенно открывает помощника ИИ Copilot, упрощая доступ к его возможностям. Пока она в основном повторяет текущую функциональность Windows+C, но намекает на то, что Microsoft планирует более глубокую интеграцию ИИ.
На устройствах без Copilot или учетных записей Microsoft клавиша будет работать как триггер поиска внутри Windows.
Этот шаг свидетельствует о стремлении Microsoft сделать ИИ основной частью работы на ПК, в отличие от прошлых инициатив, таких как Cortana, которые оставались ориентированными на программное обеспечение.
А пока директор по маркетингу компании называет 2024 год «годом ПК с искусственным интеллектом», чипмейкеры, такие как Intel и AMD, наращивают возможности NPU, намекая на дальнейшую синергию аппаратного и программного обеспечения для функций ИИ.