Microsoft впервые с 1994 года изменила клавиатуру, добавив клавишу Copilot

Расположенная рядом с клавишами со стрелками и кнопкой Alt, эта новая клавиша мгновенно открывает помощника ИИ Copilot, упрощая доступ к его возможностям. Пока она в основном повторяет текущую функциональность Windows+C, но намекает на то, что Microsoft планирует более глубокую интеграцию ИИ.

На устройствах без Copilot или учетных записей Microsoft клавиша будет работать как триггер поиска внутри Windows.

Этот шаг свидетельствует о стремлении Microsoft сделать ИИ основной частью работы на ПК, в отличие от прошлых инициатив, таких как Cortana, которые оставались ориентированными на программное обеспечение.

А пока директор по маркетингу компании называет 2024 год «годом ПК с искусственным интеллектом», чипмейкеры, такие как Intel и AMD, наращивают возможности NPU, намекая на дальнейшую синергию аппаратного и программного обеспечения для функций ИИ.